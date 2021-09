Les coupoles de soins flamandes demandent l'instauration du pass sanitaire dans les hôpitaux

Les coupoles flamandes d'hôpitaux et d'organisation des soins appellent à rendre le pass sanitaire obligatoire pour les visiteurs des hôpitaux et des maisons de repos, rapportent ce lundi matin les quotidiens flamands De Morgen et Het Laatste Nieuws. "Nous craignons que l'épidémie ne s'aggrave dans les prochains mois", explique la directrice générale de Zorgnet-Icuro Margot Cloet. "Il faut maintenir le virus hors des hôpitaux et maisons de repos " Il est probable que le pass sanitaire soit introduit dans ces deux endroits dès le 1er octobre à Bruxelles. Les coupoles de soins souhaitent que la Flandre suive le mouvement.