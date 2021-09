Près de 6 tonnes de déchets et plusieurs armes repêchées dans l’étang d’Ixelles

"Ce qui est le plus important avec ce type d'action, c'est qu'on va se rendre compte de l'attitude de certains citoyens face à un écrin de verdure comme celui-ci", a remarqué le bourgmestre Christos Doulkeridis. "La propreté concerne évidemment les collectivités, mais cela concerne d'abord les citoyens et leur civisme".

L'échevine de l'Environnement, des Espaces verts et des Plantations, Audrey Lhoest, s'est réjouie que les eaux soient débarrassées de ces batteries et autres déchets polluants, mais assure que la qualité de l'eau, mesurée notamment lors de l'opération exploratoire de juin, est bonne. Elle termine le réaménagement des berges des étangs : "Pour lutter contre la sécheresse du site et augmenter sa biodiversité, on teste de nouvelles plantes, mellifères, indigènes et vivaces. Ces grandes herbes découragent un peu aussi les Bernaches et les Ouettes d'Egypte qui peuvent nuire au site si elles sont en trop grand nombre. Cela donne un paysage un peu plus sauvage".

Des avancées sont prévues à certains endroits pour que les gens puissent s'approcher de l'eau sans nuire au site.