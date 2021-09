Record du monde battu à Louvain : 89 nationalités pour une course-relais sur vélo d’entrainement

"J’ai pédalé pendant dix minutes. Je voulais le faire plus longtemps, mais la personne qui me suivait aurait alors dû attendre plus longtemps", expliquait l’une des participantes originaire de Namibie. "A Louvain, il fait bon vivre avec toutes ces nationalités différentes", s’exclamait une cycliste originaire du Pérou. "A Louvain, nous sommes habitués à rouler à vélo, et ce n’était donc pas difficile. Au Pérou, on roule la plupart du temps en voiture ou en bus".

Les cyclistes de Louvain ont pulvérisé le record du monde puisqu’ils sont parvenus à faire passer le record précédent de 68 nationalités représentées au nouveau record de 89 nationalités rassemblées pour pédaler.