Rentrée politique en Flandre : économies budgétaires et dossiers environnementaux au programme

Comme à d'autres niveaux de pouvoir, la rentrée politique en Flandre est marquée par les questionnements sur la capacité de se rétablir de la crise sanitaire et restaurer plusieurs des ambitions de l'accord gouvernemental de 2019. Des dossiers plus spécifiques devront être tenus à l'œil, comme les suites de la pollution aux PFOS ainsi d'autres questions environnementales et énergétiques qui pourraient mettre en difficulté l'équipe Jambon (N-VA, CD&V, Open Vld).