La Belgique se sépare de son navire de recherche océanographique Belgica, qui part en Ukraine

L'accord de transfert de propriété a été signé officiellement ce lundi. Il fait suite à un protocole d'accord signé le 29 juillet dernier par la Politique scientifique fédérale (BELSPO) et l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), représentés par le Secrétaire d'État Thomas Dermine et par le ministère ukrainien de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles, représenté par le ministre Roman Abramovsky.

Le 16 septembre, le navire commencera son voyage entre Zeebrugge et sa nouvelle base d'attache à Odessa, un port ukrainien sur la Mer Noire, où il est attendu à la mi-octobre et recevra un nouveau nom. Pendant ce transit, plusieurs échantillons scientifiques seront prélevés. En Mer Noire, le navire continuera à faire ce qu'il fait le mieux: mener des recherches scientifiques et surveiller l'état de santé de la mer. Sur cette base, il est possible de définir des mesures qui devraient conduire au rétablissement écologique de la Mer Noire.