Le ministre Ben Weyts veut assouplir les règles de quarantaine dans les écoles

À l'heure actuelle, dès qu'un professeur ou au moins deux enfants sont contaminés dans une classe, celle-ci est mise en quarantaine dans son entièreté. Ces règles strictes, édictées par Sciensano à la fin du mois d'août, ont déjà conduit à de nombreuses fermetures depuis la rentrée.

Les règles de dépistage et de quarantaine sont aujourd'hui trop poussées et trop complexes, de sorte que trop d'enfants sont placés en quarantaine trop tôt, estime encore Ben Weyts. D'autant plus que le niveau de vaccination en Flandre est très élevé et que l’institut Sciensano lui-même a indiqué dans un rapport que le rôle des enfants et des jeunes dans la pandémie de COVID est limité et qu'ils ne tombent pratiquement pas malades.

« Nous devons suivre les directives des experts de Sciensano, mais pour les très jeunes, les règles relatives aux tests et à la quarantaine sont trop complexes et trop strictes. Je ne pense pas que nous puissions retirer aux enfants le droit à l'éducation simplement parce que de nombreux adultes ne se font pas vacciner."

"Je comprends parfaitement que les gens veulent être prudents et qu'ils ne sont pas sûrs à 200 %. Mais s'il y a un doute, accordons le bénéfice du doute à nos enfants", demande encore Ben Weyts.

Une première réunion sur l'enseignement est prévue le 22 septembre. Elle pourra s'appuyer sur les chiffres de contamination dans les écoles qui seront publiés demain/mercredi pour la première fois de cette année scolaire. Ces chiffres seront ensuite communiqués toutes les deux semaines.