Nouvelle convention collective pour l'enseignement flamand, pour attirer de nouveaux enseignants

Deux des coupoles de l'enseignement, GO! - qui regroupe l'enseignement officiel en Communauté flamande - et l'OVSG n'ont toutefois pas signé cet accord, expliquant que le fait de consacrer 15 millions d'euros dans la représentation syndicale allait réduire le nombre d'enseignants disponibles en classe et risquait d'accroître la charge de travail des directions. Elles ont cependant souligné que la convention contenait "de bons éléments".

Ce texte contient une série de mesures, dont plusieurs visent à améliorer la qualité de l'enseignement néerlandophone et remédier au manque de plus en plus criant d’enseignants, en rendant la profession et les conditions de travail plus attrayantes. L'une des mesures, financée à hauteur de 52 millions d'euros, doit permettre d'accorder à chaque école "un panier d’heures supplémentaires". Les enseignants peuvent ainsi être dispensés d’une partie des tâches comme la supervision au repas de midi ou à la salle d’étude, pour se concentrer davantage sur les cours en classe.