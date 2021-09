Quelles sont les personnes qui ne sont pas encore vaccinées et quelles sont leurs raisons ?

Les différences sont importantes entre la Flandre, Bruxelles, la région germanophone et la Wallonie. En Flandre, 90% de la population adulte est entièrement vaccinée, en Wallonie 79%, dans les Cantons de l'Est 74% et à Bruxelles seulement 63%.

Les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner ont tendance à vivre dans les grandes villes. Même une grande ville comme Anvers a un taux de vaccination inférieur à la moyenne flamande.

Si l'on regarde la couverture vaccinale par commune, on constate qu'elle est plus faible dans les grandes villes. Un ensemble de facteurs joue un rôle dans ce domaine. Par exemple, les cinq communes bruxelloises qui comptent le plus grand nombre d'adultes non vaccinés (Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Koekelberg, Bruxelles-ville et Anderlecht), sont aussi celles où l’on trouve le plus grand pourcentage de personnes défavorisées et d'origine non européenne.



Voir le tableau ci-dessous : le pourcentage de personnes non vaccinées par commune