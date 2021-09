Umicore à Hoboken fait appel contre les normes renforcées d'autorisation de plomb dans le sang

Le 17 juin, le collège provincial d'Anvers a décidé d'adapter les conditions spéciales du permis environnemental accordé à Umicore. En vertu de cette révision, l'entreprise spécialisée dans la production et le recyclage de métaux non ferreux doit s'assurer que le niveau moyen de plomb dans le sang des enfants vivant autour du site et âgés de 1 à 12 ans soit d'un maximum de 3,5 microgrammes par décilitre (µg/dl). D'ici fin 2025, ce taux sera rabaissé à 2 µg/dl, avec une valeur maximale de 95e percentile de 4 µg/dl, ce qui signifie que cette valeur ne sera tolérée que chez 5% du groupe mesuré.

Umicore a fait appel de ces nouvelles normes auprès de la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), considérant que ces mesures étaient impossibles à respecter.

"Le point fondamental des nouvelles conditions liées au permis est que les concentrations de plomb dans le sang des enfants doivent être ramenées au plus bas niveau possible", a souligné Luk Lemmens, chargé des permis environnementaux.

"Les nouvelles valeurs limites sont beaucoup plus strictes qu'auparavant et se fondent sur les découvertes scientifiques actuelles. Ces mesures sont ambitieuses, mais dans l'intérêt de la santé des résidents. Nous regrettons donc la décision d'Umicore, mais attendons que la ministre tranche."

Pour Umicore, les nouvelles normes sont extrêmement ambitieuses et bien plus strictes que celles suivies à l'international. "Nous sommes convaincus que les nouveaux investissements permettront de réduire davantage les émissions de poussières, ce qui entraînera une nouvelle réduction des niveaux de plomb dans le sang", a souligné l'entreprise, qui demandait en juillet une concertation avec les autorités pour fixer ensemble les nouvelles normes et évaluer les efforts d'Umicore.