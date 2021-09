A Bruxelles, 20% des nouvelles habitations sont des bureaux convertis

La majorité des bureaux convertis (60%) deviennent des logements. Au point que, en 2018 et 2019, un nouveau logement sur cinq était auparavant un bureau. Et la tendance est amenée à se poursuivre, même s'il ne faut pas y voir une recette miracle pour pallier le manque de logements accessibles à Bruxelles, a souligné Antoine de Borman, directeur général de Perspective.brussels.

La conversion est surtout un moyen de réaffecter les bureaux "âgés". On constate en effet que la vacance des bureaux augmente avec leur ancienneté: plus de 60% des bureaux vacants ont au moins 15 ans. "Le marché bruxellois est un jeu de remplacement. Les immeubles anciens sont quittés au profit de biens plus récents et modernes", a expliqué Sophie Coekelberghs. Les entreprises ont des exigences de plus en plus pointues en matière de performance environnementale ou de distanciation sociale, par exemple. Dans un contexte sanitaire instable et de bouleversement des habitudes de travail, il n'est pas certain que tous les immeubles quittés retrouvent preneur.

Perspective.brussels plaide en outre pour une vision urbaine cohérente, dans laquelle on tienne compte des besoins accrus en verdure, d’un jardin ou d’une terrasse. "Certains bâtiments de bureaux ne sont pas aptes à accueillir des habitants parce qu’ils ne possèdent pas d’espace vert, ou parce qu’il n’y a pas d’école ou de crèches alentours, ou parce que la mobilité - comme les transports en commun - n’y sont pas adaptés", souligne Antoine de Borman.