Jérémie Makiese, chanteur et footballeur, représentera la Belgique à l’Eurovision

En avril dernier, il remportait la version belge francophone du concours de chant télévisé "The Voice" notamment grâce à son interprétation du titre "Jealous" de Labrinth. Il était coaché par BJ Scott, membre du jury. Après sa victoire, Makiese a signé un contrat chez Universal Music et a décidé de se consacrer pleinement à la musique et au football, ses deux passions.

Le jeune artiste vient en effet aussi de signer un contrat, comme gardien de but, à l’Excelsior Virton, un club qui évolue en seconde division (1B).