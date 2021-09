Le couple royal a rendu visite aux victimes des inondations de juillet, "impressionné par l’élan de solidarité"

C'est d'abord à l'hôtel de ville de Verviers que se sont rendus les souverains, aux alentours de 9h30, pour une réunion de travail en présence de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, du ministre-président de la Région wallonne, Elio Di Rupo, et des autorités locales qui les ont informés de la situation actuelle et des actions en cours pour appuyer la population.

Le Roi a pris la parole en arrivant: "Nous sommes venus ici, la Reine et moi, pour soutenir la population et les autorités dans cet effort de reconstruction et de coordination, qui est gigantesque. Nous sommes très impressionnés par le courage de la population, la résilience, la solidarité et les nombreux actes de volontarisme venus de Flandre aussi, de partout dans le pays pour aider", a-t-il notamment déclaré.

Le couple royal a ensuite pris la direction d'Ensival, un quartier de la ville de Verviers extrêmement impacté par les inondations, où de nombreux stigmates sont encore présents. Les souverains sont arrivés sur place vers 10h30. Là, ils se sont entretenus avec des victimes des inondations, des commerçants qui exercent leur profession dans des conteneurs temporaires, des représentants de la Croix-Rouge et aussi avec la Défense.

Les habitants de Verviers ont témoigné de la solidarité venue de Flandre dès le lendemain des inondations. Des bénévoles originaires d’Anvers, de Courtrai et d’Ostende notamment les ont soutenus, les ont aidés à vider leur cave, indiquaient plusieurs habitantes de Verviers. "Cela me touche énormément, cette solidarité entre la Flandre et la Wallonie", répondait le roi Philippe. "Il faut en témoigner à la presse".