Feu vert au projet d’ordonnance sur l’utilisation du Covid Safe Ticket en Région de Bruxelles

Le CST ne pourra pas être exigé auprès des citoyens de moins de 16 ans sauf pour les visiteurs des institutions de soins et les événements de masse (conformément à la mesure fédérale).

En outre, l'utilisation du CST ne pourra jamais être exigée pour des activités essentielles telles l'accès aux transports en commun, aux écoles, aux administrations communales, au travail, aux banques, etc, a souligné le gouvernement régional.

Enfin, cette mesure, exceptionnelle ne pourra être imposée que pour une durée limitée et pour maximum 3 mois, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire.

Le projet d'ordonnance sera envoyé pour avis au Conseil d'État ainsi qu'à l'Autorité de Protection des Données (APD). Le gouvernement bruxellois (Cocom) poursuit, dans le même temps, la concertation avec les différents secteurs et les ministres d'autres entités compétents pour ces secteurs, les partenaires sociaux et les bourgmestres.

Outre les sanctions pénales, l'ordonnance prévoit la possibilité pour les bourgmestres d'imposer une fermeture administrative.

Le gouvernement bruxellois a enfin rappelé que le Covid Safe Ticket est "un outil de gestion sanitaire qui a pour objectif de protéger la santé de la population dans différentes situations de proximité physique, tout en permettant de diminuer les contraintes des autres gestes barrières et en permettant notamment la présence d'un plus grand nombre de personnes dans un même lieu".

Cette mesure doit, selon lui, "permettre d'éviter l'aggravation des contaminations, et, ce faisant, la prise de mesures plus restrictives qui porteraient atteinte aux libertés des citoyens et serait néfaste pour l'économie".