Totalement vacciné mais positif au Covid-19 : bientôt vous n’aurez plus de Covid Safe Ticket

La VRT a recueilli plusieurs témoignages, ainsi An a été l'une des premières à être vaccinée contre le coronavirus, car elle travaille dans le secteur des soins de santé. Elle a reçu sa première injection en février. Cependant, ce mois-ci, elle a été contaminée par le coronavirus.

"Au début de l'année scolaire, mes deux enfants ont été infectés par le coronavirus. Ils sont encore petits et j'ai été obligée de rester à la maison. Malgré les mesures de sécurité que je prends, j'ai moi-même été contaminée et je suis maintenant chez moi avec des symptômes", a-t-elle déclaré à nos collègues de Radio 2 Vlaams-Brabant.

En tant que contact à haut risque, An a subi deux tests corona dans un centre de test situé à proximité. Le résultat positif du test a été enregistré dans son application CovidSafeBE. Cependant, il s'avère qu'An possède toujours un Covid Safe Ticket en fonction de sa vaccination. "Je voulais voir si j'avais encore ce ticket? Et bien que je sois infectée et contagieuse je peux toujours montrer ce code QR et aller par exemple à un concert ce soir".

Barbara Van Den Haute de Digital Vlaanderen confirme le témoignage d’An. "C'est parce que le scanner vérifie s'il y a un certificat de vaccination. Et deux doses vaccins, ou une seule dans le cas de Johnson & Johnson, suffisent pour obtenir un Covid Safe ticket", explique-t-elle.