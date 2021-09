La représentation diplomatique flamande inaugurée à Copenhague

L'événement s'inscrit dans le cadre de la stratégie "nordique" flamande d'établissement de liens avec les prospères pays scandinaves. Le représentant de la Flandre sera compétent pour le Danemark, mais aussi la Suède, la Norvège et la Finlande.

"Nous avons l'ambition de parvenir au niveau de ces Etats pour ce qui est de l'emploi, la prospérité et le bien-être. Si on les prend comme exemples, nous devons y être présents et nouer un dialogue permanent avec ces gens", a expliqué Jan Jambon.

Le chef de la diplomatie danoise a insisté sur les intérêts communs de la Flandre et du Danemark en matière économique, politique et culturelle. "Nous partageons également des valeurs. J'ai l'impression que les Danois et les Flamands ont la même vision sur la façon de bien vivre. Et nous partageons le sens de l'humour", a souligné Jeppe Kofod.

Le ministre-président flamand a visité le musée national des Beaux-Arts de Copenhague, une visite qu'il a pu effectuer sans porter de masque. Le Danemark a supprimé la plupart de ses mesures sanitaires. La preuve d'un test ou de la vaccination n'est réclamée nulle part et les masques ne sont plus requis qu'à l'aéroport.

Jan Jambon n'a pas voulu s'exprimer sur ses attentes à l'égard du Comité de concertation de ce vendredi après-midi. Mais l'absence de masques buccaux ne lui a pas donné le sentiment d'être en insécurité. "On se sent très bien ici. Le Danemark a, selon moi, des chiffres comparables aux nôtres. Tout est à nouveau possible ici, et c'est parce que de très nombreuses personnes sont vaccinées", a fait remarquer le ministre-président flamand.

En outre, l'équipe de l'agence Flanders Investment & Trade (FIT) sera renforcée d'un attaché supplémentaire spécialisé dans la technologie. Il se concentrera sur les domaines touchant au climat et aux biotechnologies.