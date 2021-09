Le parti flamand N-VA souffle 20 bougies : quel est le bilan de ces deux décennies ?

Les journalistes politiques Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) proposent un podcast intitulé PLAN B, dans lequel ils évoquent les différences et les similitudes entre le paysage politique en Flandre et celui en Belgique francophone. En français quand ils parlent d’une situation en Flandre, et en néerlandais quand c’est un aspect en Belgique francophone qui leur sert de point de départ.

Pour le 55e épisode de leur podcast, Ivan De Vadder détaille en français les principales étapes des 20 ans d’existence du parti nationaliste flamand Nieuw-Vlaamse Alliantie, présidé maintenant depuis 16 ans par Bart De Wever.