Le Salon de l'Auto aura bien lieu à Bruxelles en 2022

En l’absence de l’importeur D’Ieteren, le Salon sera plus petit l’an prochain, mais représentera cependant encore deux tiers du marché automobile, précise la Febiac. "C’est dommage que certaines marques ne participent pas. Le Salon sera-t-il sans intérêt pour autant ? Au contraire. D’après moi, ce sera une très belle édition", s’exclamait Andreas Cremer.

Chez D’Ieteren - qui distribue les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley et Bugatti -, on confirme l’absence au Salon 2022. "Nous avons cette année un bon résultat avec notre stratégie en ligne et l’invitation des clients. Nous allons la poursuivre en 2022", explique le porte-parole Jean-Marc Ponteville.

Une façon d’économiser de l’argent ? "Oui et non. Être très présent en ligne coûte aussi beaucoup d’argent. Mais il est vrai que les investissements pour le Salon de l’auto sont particulièrement lourds. Nous avons donc pesé le pour et le contre, tout en tenant compte du fait que tout est sous pression et en changement dans notre secteur. Cela ne signifie pas que nous tournons définitivement le dos au Salon de l’auto. Nous continuerons à nous adapter rapidement à la réalité changeante", précisait Ponteville.