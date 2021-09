Plus de masque dans l’Horeca ni les magasins, les discothèques rouvriront avec le pass sanitaire

Voici les principales décisions du Comité de concertation de ce 17 septembre:

• Dès le 1er octobre, les masques buccaux ne seront plus obligatoires dans les cafés et restaurants (Horeca) et les magasins, tant pour les clients que le personnel. Les différentes Régions peuvent cependant décider de maintenir l’obligation du port du masque.

La Flandre lèvera bien cette obligation, alors que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a annoncé pour sa part que l'obligation du port du masque sera maintenue en Région Capitale dans les secteurs où elle est actuellement d'application, notamment les commerces, en raison de la situation épidémiologique et vaccinale. La Wallonie doit, elle, encore trancher sur la question.

• Les masques buccaux resteront obligatoires uniquement dans les transports en commun (train, tram, bus, métro et les gares), dans les institutions de soins (hôpitaux et maisons de repos et soins) et pour les métiers de contact (médecins et coiffeurs notamment). Lors d’événements accueillant plus de 500 personnes à l’intérieur et plus de 750 personnes à l’extérieur, le port du masque sera encore obligatoire si le pass sanitaire n’est pas exigé à l’entrée.

• Les discothèques peuvent rouvrir leurs portes dès le 1er octobre, à conditions qu’elles travaillent avec le Covid Safe Ticket. Ce qui veut dire que les visiteurs doivent pouvoir prouver qu’ils sont complètement vaccinés, ou qu’ils sont rétablis du Covid (et donc encore immunisés) ou encore qu’ils ont effectué tout récemment un test PCR négatif.

"A Bruxelles, la situation vaccinale ne permettra pas d'adopter les mêmes assouplissements le 1er octobre. Outre l'entrée en vigueur du "covid safe ticket" (CST) pour plusieurs secteurs, l'obligation du port du masque devra être maintenue dans les secteurs où elle s'applique actuellement pour toute la Belgique, notamment dans les commerces. Ceux-ci ne seront en effet pas soumis au CST, notamment pour permettre l'accès à tous aux commerces essentiels. Mais le port du masque y restera donc obligatoire. Il en ira de même pour les activités de contacts", a expliqué le ministre-président Rudi Vervoort (photo).