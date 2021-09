Assouplissements en Flandre mais pas à Bruxelles : quid des communes flamandes de la périphérie?

Alors que la Flandre a décidé d’assouplir les mesures sanitaires, et que Bruxelles préfère les maintenir encore un temps, qu’en est-il des communes flamandes de la périphérie bruxelloise ? "Les gouverneurs de province et les bourgmestres peuvent prendre des mesures plus strictes", a fait savoir la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Mais les administrations locales envisagent-elles de le faire ? Petit tour d’horizon.