Ce dimanche c’est la journée sans voiture : voici ce qui vous attend

La journée est également marquée par plusieurs événements et animations. De nombreux quartiers sont ainsi en fête et vivront au rythme d'auberges espagnoles, de pique-niques, de brocantes, de jam sessions et d'espaces de jeux pour enfants.

Des villages Mobilité s'implanteront dans plusieurs communes, notamment à Auderghem et Ganshoren. Un jogging de 10 kilomètres autour de la petite ceinture est par ailleurs organisé par BXL Run Crew.

Des animations connexes auront aussi lieu, à l'instar des Heritage Days qui se tiennent tout le week-end.

À cause du contexte sanitaire, aucun événement grand public n'est en revanche proposé. La 20e édition du Bucolic Brussels a aussi dû être annulée en raison de retard pris dans les travaux dans le parc de Bruxelles.