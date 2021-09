En images : les Championnats du monde de cyclisme officiellement lancés à Knokke

Pour la dixième fois de son histoire, la Belgique accueillera les Championnats du monde de cyclisme sur route. Cette 88e édition se tient du 19 au 26 septembre dans quatre villes, Knokke-Heist et Bruges pour le contre-la-montre, Anvers et Louvain pour l'épreuve en ligne, ce qui lui vaut l'appellation officielle de "Flandres 2021". Avec Wout van Aert, mais aussi Remco Evenepoel et le Louvaniste Jasper Stuyven, la Belgique peut rêver du titre mondial, qui lui échappe depuis 2012.

Lors du contre-la-montre individuel messieurs ce dimanche, le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout alignera ses deux têtes d'affiche : Wout van Aert, vice-champion du monde l'an passé à Imola, et Remco Evenepoel, vice-champion du monde et champion d'Europe en 2019 et troisième du contre-la-montre de l'Euro la semaine passée.

Van Aert, en leader, et Evenepoel, probablement dans un rôle de dynamiteur, emmèneront ensuite l'équipe belge une semaine plus tard, le 26 septembre, lors de l'épreuve en ligne. Van Aert, vice-champion du monde et vice-champion olympique dans cette épreuve, partira avec une grosse pancarte de favori dans le dos après son récital au Tour de Grande-Bretagne (victoire de quatre étapes et du général).

Evenepoel aussi a étalé sa bonne forme, décrochant l'argent dimanche à l'Euro de Trente. Le prodige de Deceuninck-Quick Step a confirmé après la course qu'il se mettra au service de 'WVA'. La sélection belge pourra compter sur un joker de luxe en la personne du Louvaniste Jasper Stuyven, régional de l'étape et très motivé à l'idée de disputer la course irisée chez lui.

La Belgique détient le plus grand nombre de titres mondiaux dans l'épreuve en ligne, 26, devançant largement l'Italie, deuxième avec ses 19 sacres. Mais la dernière victoire belge remonte désormais à 2012, avec le triomphe de Philippe Gilbert à Valkenburg. Par contre, jamais un Belge n'a été champion du monde du contre-la-montre depuis la première édition en 1994.