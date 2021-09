Philip Mestdagh ne sera plus  entraîneur des Belgian Cats, "l’équipe a besoin d'une nouvelle voix"

A l'issue de 89 matches, le plus long règne pour un coach des Belgian Cats, soldé par 61 victoires et 28 défaites (47 en matches officielle, pour 33 victoires et 14 défaites), Philip Mestdagh a guidé les Belges vers leur plus beau palmarès soit deux médailles de bronze à l'Euro en 2017 à Prague et en 2021 à Valence, une 4e place à la Coupe du monde 2018 pour la première participation de la Belgique, une 5e place à l'Euro 2019 à Belgrade et une 7e place aux Jeux Olympiques de Tokyo où la défaite cruelle en quarts de finale face au Japon (86-85) aura été en définitive le dernier match de Philip Mestdagh le 4 août dernier à Saitama. Pour décrocher cette historique place aux JO, la Belgique était passée par un tournoi qualificatif à Ostende en février 2020 devant 5.000 spectateurs. Le point d'orgue sans doute de cette période Mestdagh.