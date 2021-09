Un assouplissement trop précoce ? "C’est le début d'une période difficile, le grand test n'arrive qu'en octobre"

Le virologue se dit en revanche satisfait de l'approche régionale. "C'est bien que les règles ne soient pas immédiatement assouplies dans les endroits où les chiffres ne sont pas bons, à Bruxelles par exemple. Le taux de mortalité y est trois fois plus élevé et le taux d'infection est même jusqu'à quatre fois plus élevé. En Flandre, il y a plus de marge pour la détente."

Mais M. Van Gucht ne veut pas mettre toute la Flandre sur un pied d'égalité : "À Anvers et dans quelques communes autour de Bruxelles, le taux de vaccination est encore trop faible et il faut y prêter attention. Le masque est un outil bon marché et efficace, il reste donc une arme importante, notamment dans les endroits où la distanciation sociale ne peut être maintenue."