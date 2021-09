La ministre de la Coopération au développement effectue sa première visite de travail en Jordanie et au Liban

Meryame Kitir s'envole ce dimanche pour la Jordanie, où elle restera deux jours. Ensuite, elle se rendra au Liban jusqu'au 24 septembre. Les visites dans les deux pays seront axées sur la situation humanitaire sur le terrain, et plus particulièrement sur la crise des réfugiés syriens.

La Jordanie, par exemple, accueille le troisième plus grand groupe de réfugiés syriens et le Liban compte le plus grand nombre de réfugiés au monde par rapport à sa population. Outre le million et demi de réfugiés syriens, on compte près d'un demi-million de Palestiniens et des milliers d'autres réfugiés provenant de pays comme l'Éthiopie, l'Irak ou le Soudan. La pandémie a également frappé de plein fouet les nombreux réfugiés.

La ministre visitera plusieurs camps de réfugiés en Jordanie et au Liban. Elle souhaite y accorder une attention particulière aux enfants et aux jeunes, ainsi qu'à leurs possibilités d'éducation. "Chaque enfant va à l'école. Cela doit être notre objectif", a-t-elle déclaré. "Je veux y contribuer, surtout lorsque cette éducation se déroule dans des circonstances aussi difficiles."