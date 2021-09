Le ministre Frank Vandenbroucke en faveur d’une 3e dose de vaccin pour les résidents des maisons de repos

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) espère prendre cette semaine avec ses homologues des Régions une décision sur l'opportunité d'une 3e dose de vaccin contre le covid pour les résidents de maisons de repos et de soins. C’est ce qu’il a indiqué sur le plateau de l'émission dominicale "De Zevende Dag" (VRT). S'il n'y a selon lui pas d'arguments solides en faveur d'une 3e dose généralisée pour les 65 ans et plus, il y a en revanche des probabilités qu'elle soit recommandée pour les résidents de maisons de repos, soit des personnes d'un âge avancé pour la plupart, vulnérables et qui ont été vaccinées il y a un certain temps déjà.