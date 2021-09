Mondiaux de cyclisme : Van Aert et Evenpoel sur le podium du chrono, mais Ganna conserve son titre

Depuis l'apparition du contre-la-montre aux Mondiaux en 1994, à Catane, jamais un Belge n'a été titré. Il a même fallu attendre 2018 et le bronze glané par Victor Campenaerts à Innsbruck pour voir le premier podium belge. Depuis, les médailles se sont enchainées, avec l'argent pour Remco Evenepoel à Harrogate l'année suivante et l'argent de Van Aert l'an passé à Imola. C'est donc la 4e édition consécutive qu'au moins un Belge monte sur le podium du chrono.

Cette médaille s'ajoute à un palmarès déjà bien fourni pour Van Aert sur la route. Le coureur de Jumbo-Visma, 27 ans, comptait déjà des deuxièmes places aux Mondiaux 2020 d'Imola, tant sur l'épreuve en ligne que, donc, sur le contre-la-montre. En juillet, il avait décroché la médaille d'argent de l'épreuve en ligne aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le natif d'Herentals est aussi champion de Belgique en titre sur la course en ligne, après avoir raflé deux titres consécutifs sur le chrono, en 2019 et 2020. Pour compléter le tout, le coureur polyvalent est aussi triple champion du monde et quadruple champion de Belgique en cyclocross.

Evenepoel, 21 ans, compte, lui, outre son argent à Harrogate en 2019, un titre européen conquis également en 2019 à Alkmaar ainsi qu'une médaille d'argent et de bronze obtenues lors du récent Euro de Trente, respectivement sur la course en ligne et le chrono.