La police découvre 28 000 euros dans une dépanneuse munie de fausses plaques d’immatriculation

En y regardant de plus près, les agents ont également découvert un tachygraphe non réglementaire dans le véhicule. Et ce dernier contenait également des marchandises sans document de transport valable. Mais la cerise sur le gâteau aura été la découverte d’un montant de 28 000 € dans le véhicule. Le chauffeur n'a pas pu expliquer l’origine de ce montant.

L'argent a été confisqué et la dépanneuse a été remorquée. Le permis de conduire du conducteur lui a été retiré pour 15 jours.