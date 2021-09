Moins de polluants et de nuisances sonores grâce au dimanche sans voiture à Bruxelles

Les résultats sont particulièrement parlants sur les axes les plus fréquentés de la capitale. À la station Arts-Loi, par exemple, les concentrations de monoxydes d'azote (NO) et de dioxyde d'azote (NO2) mesurées ont respectivement baissé de 82% et 86% par rapport à un dimanche moyen. La chute est encore plus marquée si l'on compare avec un jour de semaine moyen : les concentrations de NO et de NO2 ont alors respectivement fondu de 92% et 91%, constate Bruxelles Environnement.

Autre polluant de l'air présentant des risques pour la santé, le black carbon a, lui, baissé de 46% à Arts-Loi par rapport à un dimanche moyen et de 61% par rapport à un jour de semaine moyen.