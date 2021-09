Un Flamand visite les grottes de Postojna et devient une vedette en Slovénie

Mathieu Deramoudt n'oubliera pas de sitôt sa visite aux grottes de Postojna, en Slovénie, même si en réalité ce n’était qu’une idée de dernière minute. "Je venais de terminer un voyage en Croatie, raconte-t-il, et je devais passer par la Slovénie sur le chemin du retour. J'ai donc fait quelques recherches pour voir ce que je pouvais visiter dans ce pays. Les grottes de Postojna m’ont semblées intéressantes. Il s'agit du plus long système de grottes de Slovénie et de la deuxième plus grande grotte karstique du monde.

Ces grottes abritent également un animal très particulier : le Protée anguillard, aussi appelé Olm, c’est une salamandre blanche que l'on trouve dans peu d'autres endroits et que l'on appelle aussi bébé dragon en raison de son apparence étrange.