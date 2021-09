Une entreprise d’Audenarde collabore à la construction d’un ascenseur de verre pour un gratte-ciel de New York

Comme la conception de l'ascenseur comporte de nombreuses facettes différentes, l'entreprise d'Audenarde a travaillé avec une équipe internationale : "Nous avons collaboré avec d'autres entreprises européennes."

Mais comment les Américains se sont-ils retrouvés à collaborer avec une entreprise d'Audenarde ? Depuis 2007, l'entreprise s'est spécialisée dans un marché de niche pour les applications de verre structurel. "Nous avons d'abord fait quelques projets en Belgique, puis nous nous sommes retrouvés à Londres, et ensuite en Finlande. Le client finlandais travaillait également sur l'ascenseur à New York, et il nous a recommandé là-bas."

On pourrait croire qu’il s’agit d’un des plus grands projets jamais réalisés par l'entreprise, mais ce n'est pas le cas : "Non ce n'est pas le plus grand, nous avons déjà travaillé sur la liaison Oosterweel et cela impliquait des budgets plus importants", déclare Joris De Bock. "Mais en termes de complexité technique, c'est une toute autre histoire. Nous avons vraiment dû repousser nos limites."

La conception complète du gratte-ciel par la société One Vanderbilt a pris trois ans. C'est un bâtiment complexe. L'ascenseur en verre du gratte-ciel de New York sera utilisé comme attraction touristique. Ceux qui n'ont pas le vertige devront payer pour découvrir tous les effets spéciaux.