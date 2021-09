Une grue de chantier s’effondre à Forest : trois ouvriers légèrement blessés

Par miracle, personne n'a été blessé sur la voie publique. Sur le chantier lui-même, trois ouvriers ont été légèrement blessés. Ils ont reçu les premiers soins d'une équipe du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et ont ensuite été conduits à l'hôpital. Un morceau de la grue la grille d'un abri pour vélos d’un immeuble. Il s’agissait d’une grue légère, sans cabine de conducteur. On ne sait pas encore comment l'accident a pu se produire. Un expert est en train d'étudier cette question. Les pompiers de Bruxelles font le nécessaire pour dégager la grue de la chaussée.