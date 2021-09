L’étudiant retrouvé grièvement blessé en rue à Gand n’est plus en danger de mort

Dali Van Buynder, le vice-président du cercle d'étudiants de la faculté de sciences politiques et sociales de l’UGent a été retrouvé grièvement blessé dans la rue samedi soir. Il avait été aperçu pour la dernière fois vers 4h30 du matin samedi lorsqu’il avait quitté un café de la Overpoortstraat et n’avait été retrouvé que 13 heures plus tard, en rue avec une large blessure à la tête.

L'association étudiante Politeia et la famille de l'étudiant avaient lancé un appel aux témoins éventuels pour qu'ils se manifestent. "Quiconque l'a vu ou entendu quelque chose, toute information vaut de l'or à ce stade. Nous sommes toujours dans le noir. Chaque conseil vaut son pesant d'or. Nous espérons de bonnes nouvelles, c'est la chose la plus importante pour le moment", a déclaré un oncle de l'étudiant.