Six projets de construction sur dix accusent des retards suite à des problèmes d’approvisionnement

Près de deux répondants sur trois parmi les 204 entreprises de construction qui ont participé à l'enquête de la Confédération de la construction ont vu les délais de livraison s'allonger de deux semaines. Plus d'un sur trois a même parlé d'une attente de plus de quatre semaines. C'est un peu plus que lors d'une enquête similaire en juin. "Les délais de livraison des isolants à base de bois et de mousse notamment sont en augmentation", explique Niko Demeester, directeur de la Confédération de la construction. "Avec le ciment, le verre et les briques, les conditions de livraison et les prix sont mieux maîtrisés", poursuit Niko Demeester.

Pendant ce temps, les prix de nombreux autres matériaux continuent d'augmenter, dans certains cas jusqu'à 25%. Les entrepreneurs disent payer de leur poche plus de la moitié des augmentations de prix, tandis que dans 41 % des cas, la facture est (partiellement) répercutée sur le client. De plus en plus d'entreprises anticipent également les éventuelles hausses de prix en recourant à des tarifs flexibles. Par exemple, plus de la moitié travaillent désormais avec des clauses de révision ou avec des prix journaliers.

Le secteur de la construction demande que le gouvernement fédéral reconnaisse ces augmentations de prix comme des "circonstances exceptionnelles". "Les hausses de prix jouent des tours aux entrepreneurs depuis plus d'un an. Ils ne peuvent plus supporter seuls les risques financiers. Grâce à cette reconnaissance, nous pouvons entamer un dialogue avec les partenaires de la chaîne de construction pour répartir les risques financiers. Pour que les entrepreneurs ne soient plus obligés de supporter seuls les hausses de prix", conclut Niko Demeester.