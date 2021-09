L'armée reste à pied d'œuvre dans les zones sinistrées de Wallonie

L'armée "va rester sur le terrain aussi longtemps que souhaité ou nécessaire". Le cabinet Dedonder a confirmé cette décision. "Nous sommes et restons présents avec 200 personnes". La Croix-Rouge délivre tous les jours 5.500 repas chauds et depuis lundi une entreprise privée, sous contrat avec le gouvernement, en fournit 7.000. C'est presque six fois plus que ce que l'armée préparait dans ses cuisines de campagne. Sans l'aide militaire, la Croix-Rouge affirme qu'elle ne pourrait pas mener à bien son secours.

"Nos cuisines de campagne resteront en veille pour préparer des repas supplémentaires si nécessaire", a précisé le cabinet de Ludivine Dedonder. Interrogée à ce sujet mercredi matin en commission Défense de la Chambre, la ministre a indiqué que, en plus de la distribution de repas, la Défense travaillait actuellement à l'évacuation les déchets dans la Vesdre, la Hoëgne et l'Ourthe.

"Les moyens des entreprises privées sont utilisés pour la reconstruction dans les lieux privés, il n'y a donc pas suffisamment de moyens disponibles pour nettoyer les lits des rivières. C'est pourquoi le Service public de Wallonie (SPW), à travers la cellule fédérale d'appui, a confié cette mission à la Défense", a expliqué la ministre.

Ludivine Dedonder (photo) a également donné quelques chiffres. Ainsi, depuis le mois d'août, la Défense a distribué 64.885 repas. Au total, elle a déjà apporté un soutien de plus de 11.000 hommes, soit une moyenne de 182 soldats par jour, avec un pic de 374 déployés en une journée. Ce déploiement n'a jusqu'à présent eu aucun impact opérationnel sur les autres missions. "Étant donné que les activités sur le terrain évoluent toujours fortement, il n'y a pas non plus d'estimation claire des coûts", a indiqué la ministre de la Défense.