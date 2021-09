Les règles de quarantaine assouplies pour les élèves de moins de 12 ans

Dans l’enseignement secondaire, rien de change en matière de quarantaine. En Flandre, une majorité d’écoliers y sont d’ailleurs vaccinés. "En secondaire, on n’envoie pas d’emblée toute une classe en quarantaine. Si un élève est contaminé, on recherche les contacts privilégiés de cet adolescent et on s’adresse individuellement à eux pour qu’ils se fassent tester". Seuls les élèves du secondaire qui ne sont pas vaccinés doivent se mettre en quarantaine. Ceux qui ont été vaccinés sont testés, et si le test est négatif ils ne doivent pas observer de quarantaine.

Le ministre Ben Weyts plaidait depuis quelques temps pour un assouplissement des règles de quarantaine dans le maternel et le primaire. Il était en effet apparu que l’extrême prudence avait forcé beaucoup d’élèves à observer une quarantaine à la maison. Les chiffres des Centres d’accompagnement des élèves attestaient la semaine dernière de 5.322 écoliers placés en quarantaine.