Un monument à la mémoire de trois résistants bruxellois qui ont sauvé 17 juifs en 1943

Le 23 avril 1943, Youra Livchitz (25 ans), Jean Franklemon (25 ans) et Robert Maistriau (22 ans), trois jeunes résistants bruxellois, ont mené avec succès une opération de sabotage d'un train de déportation. Ce train, baptisé le '20e Convoi', était parti la caserne Dossin à Malines et il devait conduire 1.631 Juifs, dont 262 enfants, vers une mort certaine à Auschwitz. Armés seulement d'un pistolet et d'une lampe rouge, les trois résistants étaient parvenus à arrêter le train à hauteur de Boortmeerbeek et à distraire suffisamment les gardiens nazis que pour permettre à des passagers de s’échapper.

Bien que 7 d'entre eux furent repris par les Nazis et déportés vers Auschwitz, 17 personnes avaient pu sauter du train grâce aux trois jeunes résistants courageux. Dix ont donc survécu. Parmi les rescapés, il y a Simon Gronowski, qui avait 11 ans à l'époque. Il vit toujours aujourd'hui et donne encore des conférences pour raconter sa terrible évasion et son histoire.

Blessé lors de l'opération, Youri Livchitz avait ensuite vécu caché à Bruxelles, mais il fut dénoncé par un membre de leur réseau, condamné et ensuite fusillé par les Allemands sur le champ de tir national, qui se trouvait là où sont installés depuis des dizaines d’années les bâtiments de la radio-télévision publique VRT et RTBF.

Robert Maistriau a été envoyé dans un camp de concentration, a survécu et s’est rendu plus tard au Congo, où il a cultivé une plantation. Il est ensuite rentré en Belgique et y est décédé en 2008. Quant à Jean Franklemon, communiste convaincu, il a aussi été envoyé en camp de concentration. Il y a survécu et s’est rendu en ex-RDA. Il y a travaillé comme musicien dans un orchestre philharmonique, et est décédé en 1977.