Violente agression lors d'un contrôle de police à Molenbeek: le suspect reçoit un bracelet électronique

Le juge d'instruction a inculpé l'homme qui a agressé plusieurs policiers lundi dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean et l'a placé sous surveillance électronique. C’est ce qu’a indiqué le parquet de Bruxelles ce mercredi. Ce dernier avait requis, mardi, un juge d'instruction d'enquêter pour coups et blessures volontaires avec incapacité de travail envers des agents de police, rébellion sans armes et menaces par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes.