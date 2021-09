Après le suicide d’un agriculteur, un éleveur d’Ypres demande d’envoyer des lettres aux ministres

La ministre flamande de l'agriculture, Hilde Crevits, a déjà reçu six lettres d'agriculteurs relatant leur histoire personnelle. Elle comprend et soutient même cet appel.

"Les agriculteurs méritent le respect. Cela veut dire un revenu décent et la certitude qu'ils auront suffisamment de terres agricoles. Les Flamands doivent également prendre conscience du rôle important des agriculteurs et des produits qu'ils cultivent. Quand on voit les prix auxquels notre viande de porc, par exemple, est vendue, c'est insupportable. Et en tant que ministre de l'Agriculture, j'ai un rôle à jouer".