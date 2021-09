Pollution au PFOS : 3M dément avoir fait pression sur l’inspection de l’environnement, la Flandre ordonne un audit

L'entreprise chimique 3M de Zwijndrecht dément avoir fait pression sur l'inspection flamande de l'environnement pour obtenir une application plus laxiste de la législation environnementale. L’entreprise réagit aux témoignages anonymes diffusés mercredi soir dans l'émission d'investigation "Pano", (VRT) sur l'affaire des PFOS et des PFAS et la manière dont l'inspection régionale de l'environnement a traité la pollution dans les entreprises autour du port d'Anvers au cours des 15 dernières années. Au niveau politique des voix s'élèvent pour que les témoins anonymes transmettent leurs informations à la commission du Parlement flamand et éventuellement portent plainte. Ce jeudi, la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) a décidé de faire auditer les services d'inspection régionaux du département environnement.