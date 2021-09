Mondiaux de cyclisme : la SNCB renforce son offre de trains à Anvers et Louvain

"Des trains supplémentaires seront mis en circulation et la capacité en places assises sera ainsi renforcée par rapport à l'offre actuelle (75.000 places supplémentaires).

La SNCB recommande à ses voyageurs de préparer leur voyage sur le planificateur de voyage en ligne et d'acheter leur titre de transport à l'avance", indique la compagnie ferroviaire dans un communiqué diffusé jeudi.

À Anvers et Louvain (les villes de départ et d'arrivée des courses en ligne pour les dames le samedi et pour les hommes le dimanche), les zones de départ et d'arrivée des parcours sont situées à quelques minutes à pied de la gare.