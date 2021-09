Accord fédéral sur la dernière prolongation de mesures de soutien corona

Réuni en comité ministériel restreint (en vidéoconférence puisque le Premier ministre De Croo et la ministre des Affaires étrangères Wilmès étaient à New York où ils participent à l'assemblée générale des Nations Unies), le gouvernement fédéral a décidé jeudi soir de prolonger d'un trimestre encore et de manière ciblée une partie des mesures de soutien socio-économique corona en vigueur en Belgique. Le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo précise que ces mesures expireront définitivement au 31 décembre 2021.