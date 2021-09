Agrotopia, la plus grande serre d’Europe, trône sur le toit de la criée de Roulers

Inagro, le centre de recherche et de conseil en agriculture et horticulture, et la province de Flandre occidentale ont officiellement inauguré ce vendredi la serre de recherche baptisée Agrotopia. Elle fait 9.000 m² et est installée sur le toit de la criée aux fruits et légumes de Roulers, ce qui en fait la plus grande serre de toit d’Europe. De nouvelles techniques de culture agricole urbaine et sous verre y seront développées, en se concentrant sur l’hydroculture. Les chercheurs veulent rendre plus durable la culture de légumes sains.