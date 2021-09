Les transports en commun très perturbés par les actions contre la loi sur la norme salariale

En raison de la manifestation nationale, les sociétés bruxelloise et wallonne de transports en commun, le Stib et la Tec, prévoient des perturbations sur leur réseau respectif. Un préavis avait été déposé par les syndicats auprès du Tec pour couvrir les agents qui participeront à la manifestation. La Stib s'attendait à une très forte mobilisation de son personnel et prévenait que "très peu, voire pas du tout" de tram, bus et métro circuleront vendredi dans la capitale.

An Van Hamme de la Stib indiquait que seule une des quatre lignes de métro circulait à Bruxelles ce vendredi matin. "Mais cette ligne est étendue à Anderlecht, jusqu’à la station Erasme". Les services en tram étaient réduits de moitié dans la capitale. "Nous essayons d’assurer les trajets les plus fréquentés d’abord, mais les passagers devront patienter. Et seulement 9 des 53 lignes de bus de la Stib étaient en service en matinée".