Toujours plus de preuves que le gouvernement flamand a voulu taire la pollution au PFOS

Un nouveau courrier électronique mis au jour par VRT NWS, également daté de septembre 2017, apporte plus de clarté. Il s'agit d'un mail en interne d'une personne occupant un poste à responsabilités à l'OVAM. On peut notamment y lire: "J'ai entretemps reçu du cabinet l'instruction expresse de ne pas prendre d'initiative de communication dans ce dossier et de ne pas lancer d'examen de contrôle de la zone d'habitation".

Joke Schauvliege était à ce moment-là ministre de tutelle de l'OVAM, mais a toujours réfuté avoir donné pour instruction de se taire. Il ressort d'autres mails que le chef de cabinet du ministre de tutelle de Lantis, Ben Weyts, était impliqué dans la prise de décision sur la communication au sujet de la pollution au PFOS. Ce que Ben Weyts lui-même n'a jamais nié: il était au courant, mais ce n'était pas de sa compétence de communiquer et l'OVAM avait d'ailleurs jugé qu'il n'y avait pas danger pour la santé publique, affirme le ministre.

Fin 2018, Lantis avait demandé au cabinet Weyts de communiquer rapidement sur la pollution présente sur le chantier de l’Oosterweel. Le directeur de la communication de Lantis soulignait, dans un message électronique, que "contre toute attente, le dossier n’a pas été rendu publique au cours de l’année écoulée, mais je sens que ce ne sera plus longtemps le cas. Trop de partis sont entretemps au courant, les travailleurs de Fluxys sont actifs sur le terrain avec beaucoup de matériel de protection, ce qui est visible pour les passants et les riverains".

Et l’ancien directeur de communication de Lantis de relater dans ce message qu’un cultivateur de tomates et un garde forestier locaux, ayant vu les travailleurs de Fluxys en tenue bleue avec un masque facial, leur avaient demandé ce qui se passaient. On leur aurait donné la réponse que le sol était contaminé aux "fluors", alors qu’il s’agissait en réalité de PFOS. "Il est normal que le cultivateur soit inquiet maintenant", précisait le responsable chez Lantis.

Interrogé ce vendredi matin, le ministre Ben Weyts (photo archives) indiquait à la VRT avoir "toute confiance que Lantis d’une part et les collaborateurs de mon cabinet ministériel de l’époque d’autre part ont agi en toute bonne conscience et correctement".