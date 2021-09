La marche à Oudsbergen contre le “grand méchant loup” a attiré 3.000 personnes

Equipés de torches électriques, les participants sont partis vers 20h30 d'Oudsbergen, où deux poneys Shetland et une vache ont très probablement été attaqués par un loup la semaine dernière. Le bourgmestre Marco Goossens dit comprendre les inquiétudes des agriculteurs et leur souhait de se faire entendre. "A Oudsbergen, nous attachons beaucoup d'importance à la participation et encourageons les habitants à s'exprimer".

Les habitants de la région sont inquiets face aux attaques répétées d’animaux, probablement par les loups qui se sont installés dans le Limbourg ces dernières années. Selon eux, les meilleures clôtures ne parviennent pas toujours à arrêter les loups. Ils craignent que ces derniers ne finissent par s’attaquer à des humains.

La marche comprenait 300 moutons. “Les animaux de pâturages n’ont-ils pas aussi des droits ?" questionnaient les banderoles tenues par des manifestants. Ils faisaient référence au fait que le loup est un animal protégé en Belgique.