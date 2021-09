Mondiaux de cyclisme à Louvain: Balsamo championne du monde des élites dames, 400.000 spectateurs attendus dimanche

Alors que la ville universitaire accueille les Championnats du monde de cyclisme depuis quelques jours, la police demande aux amateurs de course vélo de ne pas venir en voiture dimanche pour assister à la course en ligne élites messieurs, qui aura lieu sur 268,3 km entre Anvers et Louvain, mais de prendre les transports en commun. Le bourgmestre Mohamed Ridouani attend entre 300.000 et 400.000 visiteurs ce dimanche, et en escomptait la moitié ce samedi pour les élites dames. La SNCB a prévu 29 trains supplémentaires vers Louvain, pour pouvoir transporter jusqu’à 75.000 personnes.

Les effectifs et contrôles policiers ont été renforcés. Des centaines d’agents opéraient ce samedi en quelque sorte une répétition générale pour la course de dimanche. La police qualifiait l’ambiance ce samedi d’ "affluence agréable".

La Flandre a déboursé plus de 21 millions d’euros pour accueillir les Mondiaux de cyclisme. Une part importante de ce montant est assumée par les quatre villes qui accueillaient des courses (Knokke-Heist, Bruges, Anvers et Louvain) et par la province de Brabant flamand.

Quelque 194 coureurs professionnels sont engagés dans la course de dimanche. Parmi eux, les Belges Tiesj Benoot, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Wout van Aert, mais aussi les Français Julian Alaphilippe et Arnaud Demare, le Britannique Mark Cavendish, le Néerlandais Mathieu van der Poel, l’Australien Caleb Ewan et le Slovaque Peter Sagan.