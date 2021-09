Telenet étend son programme internet de base pour les familles vulnérables

Il y a un an, Telenet avait lancé un projet-pilote à Malines et à Gand en collaboration avec les centres publics d'aide sociale locaux, des associations de lutte contre la pauvreté et des associations engagées dans l'inclusion numérique. Pour 5 euros par mois, les familles vivant dans la pauvreté pouvaient obtenir une connexion internet de base. Désormais, une deuxième formule est ajoutée pour 10 euros par mois, pour une utilisation plus intensive de l'internet, comme le streaming. La solution actuelle à 5 euros par mois avec une vitesse de téléchargement de 5 Mbps et un volume de 20 GB n'est en effet pertinente que pour un groupe limité, analyse au bout d'un an l'opérateur télécom.

"Elle est idéale pour les personnes seules et les familles qui ne disposent pas de l'Internet aujourd'hui et qui souhaitent l'utiliser de manière limitée, par exemple pour suivre des cours en ligne, faire des devoirs, envoyer des e-mails, rechercher des informations, tenir des dossiers administratifs ou garder le contact avec leurs amis et leur famille via les réseaux sociaux. Mais pour les familles ou les étudiants qui regardent beaucoup de vidéos sur YouTube, des séries en streaming ou jouent régulièrement à des jeux vidéo en ligne, l'internet de base est insuffisant." Le volume de téléchargement de cette formule passera donc à 50 GB.