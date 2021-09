Julian Alaphilippe conserve son titre mondial à Louvain, pas de podium pour les Belges

Alaphilippe est sorti d'un groupe de 16 coureurs à 17 kilomètres de la ligne d’arrivée, durant l'avant-dernière ascension de Sint-Antoniusberg. Il a conservé 32 secondes d’avance sur ses poursuivants. Le Français de 29 ans reconduit ainsi son titre mondial, comme Georges Ronsse (1928-1929), Rik Van Steenbergen (1956-1957), Rik Van Looy (1960-1961), les Italiens Gianni Bugno (1991-1992) et Paolo Bettini (2006-2007) et le Slovaque Peter Sagan (2015, 2016 et 2017) avant lui.

Après dix kilomètres de course, huit coureurs sortaient du peloton: le Colombien Jose Tito Hernandez Jaramillo, l'Equatorien Joel Burbano Coral, le Russe Pavel Kochetkov, l'Autrichien Patrick Gamper, l'Irlandais Rory Townsend, l'Estonien Oskar Nisu, le Suédois Kim Magnusson et le Mongol Jambaljamts Sainbayar. Ils arrivaient sur le circuit local de Louvain, après 56 km de course, avec 6 minutes d'avance sur le peloton. Les Français se montraient très actifs en début de course.

Sur le Smeysberg, après 90 km de course, Benoit Cosnefroy plaçait sa deuxième accélération de la journée. Remco Evenepoel et le Danois Magnus Cort Nielsen le suivaient pour former un trio de poursuivants comprenant trois outsiders de la course. Le Suisse Stefan Bissegger réagissait. Ce qui provoquait la création d'un nouveau groupe, avec aussi Tim Declercq, les Slovènes Primoz Roglic et Jan Tratnik, le Danois Kasper Asgreen, le Français Arnaud Démare, le Britannique Ben Swift, le Néerlandais Pascal Eekhorn, l'Espagnol Imanol Erviti, l'Australien Nathan Haas, le Norvégien Nathan Hoelgaard et l'Américain Brandon McNulty. Ce groupe revenait sur le trio Evenenpoel-Cosnefroy-Cort Nielsen. Quinze coureurs composaient donc le groupe de poursuivants derrière les échappés matinaux, qui ont perdu Coral en cours de route, alors que les Italiens, piégés, devaient assurer la poursuite dans le peloton.