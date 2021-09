Le DJ Lost Frequencies est le premier artiste solo belge dans le Top 50 sur Spotify

Lost Frequencies est le nom d’artiste du DJ bruxellois Felix De Laet. "Are you with me" lui a permis une percée internationale en 2014, ce titre étant parvenu à la première place du classement musical notamment en Australie, en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il aura été le premier Belge à atteindre le sommet du classement musical britannique.

Avec des titres tels que "Reality", "Beautiful life", "Crazy" et "Melody", Lost Frequency a connu un succès international. Felix De Laet travaille notamment avec des stars comme Netsky, James Blunt et Aloe Blacc, et les artistes apprécient lorsqu’il reprend leur titre pour en faire un remix.