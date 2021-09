Les supporters étrangers savourent l’atmosphère en Flandre : "C’est incroyable ici !"

Les Championnats du monde de cyclisme - organisés dans les villes de Knokke-Heist, Bruges, Anvers et Louvain cette année - attirent aussi de nombreux amateurs étrangers. Pourquoi sont-ils venus et comment se sentient-ils à Louvain ? VRT NWS a parlé à Glenn Mangelsen, Nicolas Ingrey et Santino Frison (interviews en anglais).

"C’est tout juste incroyable ici, parce que la population adore le cyclisme", déclarait l’un d’eux. Le centre historique de Louvain charme aussi les visiteurs, sans parler de la bière locale !